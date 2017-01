Мож резервовац уходнїци за Младежски бал

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пондзелок, 23. януара почало предаванє уходнїцох за седми Младежски бал, хтори будзе 18. фебруара у Ресторанє „Червена ружа” у Руским Керестуре.

Цена уходнїци 1 400 динари, а мож ю резервовац при Кристиянови Нярадийови на число телефона 069/355-48-99.

Як гваря орґанизаторе, пре вельку заинтересованосц за Младежски бал, того року уведзена и старосна гранїца, та на Бал можу присц млади котри маю од 17 до 35 роки.

И того року будзе орґанизована томбола и рижни бависка, а грац будзе новоосновани оркестер Мирона Сивча.