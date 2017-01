Општински змаганя з физики и математики

КУЛА/РУСКИ КЕРЕСТУР – Школяре Штреднєй школи „Петро Кузмяк” з першей класи сербского оддзелєня Ґимназиї ше з Општинского змаганя з физики пласовали за дальши ступень, док школяре зоз Штреднєй технїчней „Михайло Пупин” з Кули були лєпши з математики.

З физики перше место завжала Сара Мармила, друге Милутин Павичич, а треце Данило Дамянович, и перши двойо иду на дальше змаганє. У катеґориї других класох з керестурскей Ґимназиї ше змагал Урош Ковачевич, а шицким физику преподава професорка Кристина Сабадош.

Општинске змаганє з физики отримане 21. януара у Штреднєй технїчней школи „Михайло Пупин” у Кули, а исти дзень Штредня школа „Петро Кузмяк” була домашня Општинскому змаганю з математики за штреднї школи.