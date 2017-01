Єднообразни безплатни коверти за наградне бависко

БЕОҐРАД – Фискални рахунки хтори ше од початку того рока збера за наградне бависко „Вежнї рахунок и победз”, треба послац у окремней, єднообразней коверти хтору безплатно мож достац у шицких поштох у Сербиї. На нїх уж виписана адреса, а на другим боку треба написац особни податки того хто коверту посила.

Посиланє ковертох з фискалнима рахунками почина 1. фебруара и тирва по 1. април, а 12. марца будзе перше вицагованє наградох.

Наградне бависко орґанизує Министерство державней управи и локалней самоуправи, а як пишу вчерайши медиї, главни награди буду шейсц квартелї и 14 автомобили „фият 500”.