Ище нє закончене придаванє вимогох за замену здравственей кнїжочки

БЕОҐРАД – Вимоги за замену старей здравственей кнїжочки за електронску карточку дотераз придали шейсц милиони гражданє, док 800 000 ище нє придали, сообщене з Републичного фонду за здравствене осиґуранє (РФЗО), а преноши Танюґ.

Пре вельки гужви, на нову карточку ше чека и до три мешаци, та РФЗО видава ткв. ПЗК потвердзеня, з хторима осиґуранїк може пойсц до лїкара, покля нє достанє нову карточку. Тото потвердзенє ше достава лєм кед ше придало вимогу за правенє карточки.

Вимоги за доставанє здравственей карточки мож придац у шицких филиялох РФЗ, на шалтерох Пошти Сербиї, як и по Е-управи.