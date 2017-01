Хасновити совити о продукциї паприґи

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох жимских преподаваньох за паприґарох хтори орґанизує Здруженє продуковательох паприґи „Цапсицум ануум”, вчера у Руским Керестуре тримане и совитованє на хторим о продукциї паприґи бешедовала Катарина Радонїч з Польопривредней фаховей служби Вербас.

Понеже Польопривредна фахова служба часто на терену у Руским Керестуре, єй фаховци упознати з тутейшу продукцию паприґи. Як гварела Радонїчова, найвекши проблем у Керестуре то континуоване садзенє паприґи на истих парцелох, як и присуство бактерийох.

Паприґаре мали вельо питаня, найвецей о количестве и часу применьованя препаратох, алє и о технолоґиї продукциї. Остатнї час у валалє було вельо вецей паприґи другей класи, а мало першей, та паприґаром совитоване най меркую на количество азоту хторе применюю, бо векше количество може спричинїц формованє вельо слабших конарох и вельо квитки, цо значи и дробнєйши плод.

Свидома же Керестурци найвецей хасную свойо нашенє, а нє купче, Радонїчова совитовала виберац нашенє з найздравших, а нє лєм з найвекших паприґох, прето же ше бактериї з нашеня преноши на рошлїну. Попри тим же ма буц добре осушене, нашенє пред шатву обовязно треба дезинфиковац.

Бешедоване и о нових предписаньох по углядзе на Европску унию, як цо то обовязна „кнїжка поля” и подобне.

На вчерайшим преподаваню свойо продукти представели и подприємства „И-Зеолит” и „ЗКИ семе”.