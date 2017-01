У Петровцох покресцени седмеро, у Миклошевцох штверо

ПЕТРОВЦИ/МИКЛОШЕВЦИ (ГОРВАТСКА) – Як Рутенпрес дознава од пароха о. Владимира Седлака, у парохиї Покрову Пресвятей Богородици у Петровцох у 2016. року покресцени 7 особи, цо за штири вецей як рок пред тим.

Влонї и залоньским у Петровцох повинчани 3 пари, а прешлого року поховани 8 особи, цо за дзевец менєй як 2015. року.

По податкох з матрикулох грекокатолїцкей парохиї Пречистей Дїви Мариї у Миклошевцох прешлого року покресцени 4 особи, повинчаних нє було, а поховани тиж 4 особи.

У Миклошевцох рок пред тим нє було покресцених, повинчана єдна пара, а поховани 5 особи.