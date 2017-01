СРИМСКА МИТРОВИЦА/БЕОҐРАД – Як Рутенпорес дознава од пароха у грекокатолїцкей парохиї у Сримскей Митровици о. Владислава Варґу, прешлого року там було седем кресцини, два пари повинчани, а у матрикули зазначени осемнац хованя.

У Беоґрадзе, дзе парох тиж о. Варґа, прешлого року штверо покресцени, а повинчаних и умартих нє було.