СРИМ – Спрам податкох з церковних матрикулох, у нашей парохиї у Шидзе прешлого року повинчани три пари, було два кресценя и поховани 14 особи.

У парохиї у Бачинцох повинчаних нє було, алє було два кресценя, а поховани шейсц особи.

У парохиї у Беркасове влонї нє було анї повинчаних, анї покресцених, а поховани дзевец особи.

У филияли беркасовскей парохиї у Бикичу прешлого року покресцени тройо, похована єдна особа, а тиж нє було повинчаних.