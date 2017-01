До ЕПС-у мож придац рекламацию на високи рахунки

БЕОҐРАД – Електропривреда Сербиї (ЕПС) соообщела же гражданє котри сумняю до исправносци децемберских рахункох за електричну енерґию, можу поднєсц рекламацию по реґуларней процедури на шалтерох ЕПС-у у електродистрибуцийох (їх адреса ше находзи на каждим рахунку).

Окончователь длужносци директора ЕПС-у Милорад Ґрчич вчера гварел же тото явне подприємство дотераз од гражданох прияло 1 880 рекламациї за погришне одчитованє випорученей струї, а рекламациї найвецей послати по е-пошти.

Як гварел Ґрчич, термин за посиланє рекламацийох предлужени до конца януара, а мож их послац писмено, лєбо придац особнє.