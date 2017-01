Вишла януарска „Заградка”

НОВИ САД – Перше тогорочне число часопису „Заградка” тих дньох обрадує наймладших читачох, а окреме тих котри любя шнїгову жиму. На рамику фотоґрафиї рускокерестурских дзецох котрих Желько Папуґа санкал по валалє, а на другим боку весели жимски теми – вистки и фотоґрафиї з крачунских концертох у Руским Керестуре, Коцуре и Дюрдьове.

Наш часопис за дзеци того року означує два вельки ювилеї – 70 роки порядного виходзеня „Пионирскей заградки”, односно „Заградки”, и 80 роки од виходзеня першого числа „Нашей заградки”, та тим рочнїцом пошвецени штварти бок януарского числа.

У рубрики „Облачок до швета” представена найновша кнїжка за дзеци „Челядз дринкова” Михайла Ковача, а у литературней часци обявени и писнї и приповедки Янка Фейсу, Миколи М. Кочиша, Серафини Макаї, Душана Поп Дюрдєва, Сладяни Ристич и других авторох.

Жимским радосцом пошвецени и кратки стихи Меланиї Римар, Якима Олеяра, Меланиї Павлович и Дюру Латяка у додатку за предшколски дзеци „Мала заградка”, як и на илустрацийох Александри Медєшовей.

Школяре у своїх литературних и подобових роботох тиж найвецей описую бависка вжиме, Дїда Мраза и Дїда Шнїжнїка, а у рубрики „Здрави дух” представени успишни школяре у ориєртиринґ дисциплини з Коцура и гокеяше на Данчовей долїни у Руским Керестуре. И у тим чишлє „Заградка” остатнї боки пошвецує розваги и интересантносцом.