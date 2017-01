Општинска такмичења из физике и математике

КУЛА/РУСКИ КРСТУР – Ученици првог разреда Средње школе „Петро Кузмјак“ одељења на српском језику су се с Општинског такмичења из физике пласирали на виши ниво такмичења, док су ученици Средње техничке школе „Михајло Пупин“ из Куле били бољи из математике.

Из физике прво место је заузела Сара Мармила, друго Милутин Павичић, а треће Данило Дамјановић, а прво двоје иду на даље такмичење. У категорији других разреда из крстурске Гимназије се такмичио Урош Ковачевић, а свима физику предаје професорка Кристина Сабадош.

Општинско такмичење из физике одржано је 21. јануара у Средњој техничкој школи „Михајло Пупин“ у Кули, а истог дана Средња школа „Петро Кузмјак“ била је домаћин Општинском такмичењу из математике за средње школе.