Гражданска инициятива прешла до СНС

ЖАБЕЛЬ – Чолни людзе Гражданскей инициятиви (ГИ), хтора у Скупштини општини Жабель ма два мандати, 23. януара сообщели же колективно прешли до Општинского одбору Сербскей напредней странки (СНС) Жабель.

По словох предсидателя ГИ Слободана Ґвозденца, на преход до СНС ше одлучели прето же препознали цилї и политику хтору запровадзує СНС и премиєр Александар Вучич, сообщел Медия центер СНС за Войводину.

Поверенїк СНС у Жаблю Чедомир Божич, котри и предсидатель Општини, виражел задовольство же члени ГИ препознали напруженя хтори укладаю СНС и премиєр Александар Вучич за злєпшованє животного стандарду гражданох, викореньованє корупциї и творенє модерного дружтва, як и же нови члени даю максимум у борби за напредованє Општини Жабель.