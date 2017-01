Спорозуменє у напряме зменшованя нєзанятосци

БЕОҐРАД – Привредна комора Сербиї (ПКС) и Национална служба за обезпечованє роботи (НСЗ) тих дньох подписали Спорозуменє о сотруднїцтве у напряме зменшованя нєзанятосци и звекшованя конкурентносци роботней моци.

На основи Спорозуменя ПКС будзе поштреднїк медзи НСЗ и привреднїками у обезпечованю кадрох потребних привреди.

Предсидатель ПКС Марко Чадеж наглаше же Спорозуменє „стратеґийно важне”, бо будзе зєдиньовац понуканє роботней моци и поглєдованє роботодавательох, а помогнє и креатором дуалного образованя у спатраню потребох привреди.

Чадеж додал же векше обезпечованє роботи оможлїви прилагодзованє системи образованя новим потребом привреди.