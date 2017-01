Робота за 500 будуцих професийних воякох

БЕОҐРАД – Министер одбрани Зоран Дьордєвич порушал процедуру за приєм 500 професийних воякох директно з евиденциї реґионалних центрох того министерства, а кандидати можу буц державянє Републики Сербиї до 30 роки, котри одслужели воєни рок з оружийом, пише Танюґ.

То будзе нагода за доставанє роботи за нову ґенерацию дзивкох и леґиньох, пише у сообщеню. Приявйованє и початна селекция буду орґанизовани у касарньох, а локациї и термини буду обявени познєйше.

Вибрани кандидати подпишу контракт на одредзени час и буду прияти до професийней воєней служби на шейсц мешаци. Будзе оможлївене и предлужованє контракту на три роки и обнавянє контракту покля вояк нє наполнї 40 роки.

Як сообщело ресорне министерство, у наиходзацим периодзе, после виходзеня контрактох, лєбо одлїву кадрох, Министерство одбрани и Войско Сербиї такой буду анґажовац професийних воякох по швидким поступку.