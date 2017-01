Пре гришки у рахункох за струю анї єден граждан нє будзе очкодовани

БЕОҐРАД – Анї єден граждан нє будзе очкодовани пре гришку у рахунку за струю, виявел вчера министер енерґетики и рудартства Александар Антич. Вон гварел же було одредзени препущеня кед видавани децемберски рахунки, алє обчекує же таки случаї будзе менєй од 0,1 одсто вкупного числа ґаздовствох.

На питанє чи чкода будзе надополнєна и гражданом котри нє придаю рекламацию, Антич гварел же ше преконтролує шицки децемберски рахунки у хторих по податкох ЕПС-у було пожнєня у одчитованю годзинох за струю.

– Ключни проблем же нє одчитани годзини трицец днї од статнього одчитованя, та векши рахунки и звекшане трошенє пошлїдок векшого числа дньох обрахунку, лєбо преходу з тарифи до тарифи, и тото ше случело на даскельо тисячи годзинох на териториї цалєй Сербиї – гварел Антич.

– Тото консолидуєме з одчичитованьом на початку фебруара, вежнєме до огляду период од 60 днї, подзелїме по поли. И кед дахто бул очкодовани пре преход до тарифи, тото понїщиме и людзе буду плациц рахунки за трошенє яке мали. Нїч нє будзе намислом, алє по формули трошеня – гварел Антич.

Министер додал же окончена анализа одвичательносци, зменєни тоти котри були на руководзацих местох и положена точка на таки ситуациї, хтори вецей нє будзе.