Предсидатель Општини Вербас Милан Ґлушац дал задзекованє

ВЕРБАС – Предсидатель Општини Вербас Милан Ґлушац вчера дал задзекованє на тоту длужносц, пише портал Општини Вербас. Ґлушац на функциї предсидателя Општини бул од юния 2016. року.

Як потолковал, задзекованє дал пре економски причини, односно пре ушпорованє хторе ше достанє зоз зєдиньованьом будуцих виберанкох за предсидателя Сербиї и локалних виберанкох у вербаскей општини.

Порядни локални виберанки у вербаскей општини мали буц у октобре того року.

У сообщеню вчера нє наведзене же хто по виберанки будзе окончовац длужносц предсидателя Општини Вербас.