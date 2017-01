У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У першей часци нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино” будзе емитовани приказ дакедишнїх прадкох у Коцуре, хтори руска редакция РТВ „ожила” дзекуюци членом КУД „Жатва” з Коцура, а потим Владимир Ходак з Фекетичу укаже як ше мож рекреировац и у пензионерских рокох.

Треца часц пошвецена младим, та у емисиї „Часи младосци” будзе емитовани знїмок з Мултимедиялней манифестациї младих „Дньовка”, хтора у новембру прешлого року отримана у Руским Керестуре.

По емисиї „Добри вечар, Войводино” на 21,30 г. будзе реприза нєдзельового ТВ Маґазину, док реприза нєшкайшей емисиї такой на ютре (пияток) вноци на 2 и дополадня на 9 годзин.