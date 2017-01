Вишол перши тогорочни МАК

НОВИ САД – Януарске число часопису МАК вишло вчера, а у першим тогорочним чишлє „У фокусу” нова екипа „Емисиї за младих” Радио Нового Саду, як и упечатки з Литературного вечару младих у Дюрдьове.

„МАК-ов колаж” представя Наталию Лазор з Коцура, котра ше занїма з гекланьом, а рубрика „Спорт и рекреация” перспективного рукометаша Филипа Ороса з Руского Керестура.

Од того року МАК ма и даскельо нови рубрики – сатиричну „Дньова доза Руснацох”, як и „Швет науки и технолоґиї”, у хторей у тим чишлє пише о применьованю ориґамия у математики и о купованю прейґ интернету.

Тиж так, нова рубрика то и „Драга по здравє” Александри Дудаш, точнєйше блоґ у МАК-у, хтори будзе виходзиц у каждим другим чишлє, а з нагоди МАК-овей 45-рочнїци, часопис цали тот рок будзе обявйовац рубрику „З МАК-овей архиви”.