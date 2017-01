У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У штвартим тогорочним чишлє новинох „Руске слово” рубрика „Тижньовнїк” розпатра хаснованє просторийох Младежского дому у Руским Керестуре, а ту и напис о образованю на язикох националних меншинох.

„Нашо места”, медзи иншим, пишу о проблему з гробaми у Алеї писательох на Новосадским теметове, як и о розчисцованю драгох од шнїгу по наших местох.

„Култура и просвита” понука розгварку з о.д. директора рускокерестурского Дому култури Йоакимом Рацом Мимийом, текст о предлуженю проєкту за школярох, припаднїкох вецей националносцох, „Карпатски паралели”, а „Духовни живот” пише о Богоявлєню и пошвецаню обисцох у наших парохийох.

„Людзе, роки, живот” читачох упознаваю з интересантну фамелию хтора ше нєдавно з Русиї приселєла до Руского Керестура, а на бокох „Спорту”, медзи иншим, и звит зоз Скупштини Спортского здруженя Спортски бависка „Яша Баков”.

У тим чишлє вишли два додатки – „Руснаци у швеце” и „Дом и фамелия”.