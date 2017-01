РУСКИ КЕРЕСТУР – Професорка математики у рускокерестурскей Штреднєй школи „Петро Кузмяк” Наталия Будински вибрана за вонкашню сотруднїцу Министерства просвити за Школску управу Заходнобачкого округу, дзе припада и керестурска Школа. Будинскова вибрана на основи Конкурсу Mинистерства просвити.

Спомнути конкурс перши раз бул розписани на уровню цалей держави, односно шицких школских управох и за места сотруднїкох конкуровали 1 400 особи.

Як и други, Наташа Будинскова на тоту фунцкию вибрана на два роки, a пред ню тераз и одредзена обука за роботни задатки хтори подрозумює тота длужносц.