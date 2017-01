Представителє НС Руснацох нащивели Општину Жабель и дюрдьовску школу

ЖАБЕЛЬ/ДЮРДЬОВ – Предсидатель Националного совиту (НС) Руснацох Славко Рац, предсидатель Вивершного одбору НС Желько Ковач, член НС и координатор його подручней канцелариї у Дюрдьове Мирон Сабадош и предсидатель Управного одбора КУД „Тарас Швеченко” Микола Кухар вчера, 25. януара нащивела Општину Жабель, дзе бешедовали з предсидательом Општини Чедомиром Божичом и членом Општинскей ради задлуженим за образованє Лазаром Чонкичом.

Бешедоване о дальшим сполньованю законскей обовязки о финансованю роботи националних меншинох чийо язики службени у локалней самоуправи, односно Подручней канцелариї НС у Дюрдьове, як и о финансованю роботи дюрдьовского Дружтва у тим року.

– Порадзене же робота Подручней канцелариї НС у Дюрдьове будзе финансийно потримана на основи одреднїцох Закона о Националних совитох, а финасованє КУД „Тарас Швеченко” будзе по проєктох з хторима будзе апликовац за средства до Општини Жабель – гварел предсидатель НС Славко Рац.

Предсидатель Општини Чедомир Божич гварел же Општина остатнї час мала барз добре сотруднїцтво з НС Руснацох и воно и убудуце будзе на високим уровню.

– Очуванє националного идентитету националних заєднїцох и пестованє їх културного скарбу тиж приоритети локалней самоуправи у Жаблю – гварел Божич.

После схадзки у Општини, делеґация НС и КУД нащивела ОШ „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове, дзе з директорку Вукицу Петрович бешедоване о почежкосцох у формованю руского оддзелєня у дюрдьовскей школи.

После спатраня проблемох и обставинох, заключене же пошвидко треба отримац схадзку з родичами котри маю уписац дзеци до першей класи ОШ, на хторей представителє НС Руснацох, КУД „Тарас Швеченко” и Школи родичом дзецох у дюрдьовским Оддзелєню „Дюрдєвак” Предшколскей установи и дзецох у ОШ потолкую шицки можлївосци и одредзени вигодносци хтори ше понука за школованє на руским язику, як и менших оддзелєньох, у хторих ше учительки максимално можу пошвециц каждому дзецку.