Наталија Будински изабрана за спољашњу сарадницу Министарства просвете

РУСКИ КРСТУР – Професорка математике у крстурској Средњој школи „Петро Кузмјак“ Наталија Будински изабрана је за спољашњу сарадницу Министарства просвете за Школску управу Западнобачког округа, где припада и крстурска Школа. Будински је изабрана на основу Конкурса Министарства просвете.

Поменути конкурс је први пут расписан на нивоу целе државе, односно свих школских управа, а за места сарадника конкурисало је 1 400 особа.

И Наташа Будински, као и други, мораће да заврши одређену обуку за радне задатке које ће обављати. На ову функцију изабрана на две године.