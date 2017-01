Нєодлуга без додатних трошкох на факултетох

НОВИ САД – Нєодлуга буду утаргнути додатни трошки студентох на Универзитету у Новим Садзе (УНС), наявел того тижня ректор УНС Душан Николич.

Николич за „О радио” РТВ гварел же того року у планє з покраїнского буджету обезпечиц пенєж хтори цалком закриє трошки академскей заєднїци. На питанє чи то значи же студенти вецей нє буду мушиц плациц додатни трошки, як цо то уплати за испити и оверйовенє семестру, ректор одвитовал же ше обчекує же то будзе цо скорей.

– Думам же на велїх факултетох тото релативно швидко будзе окончене. О тим зме уж урядово бешедовали на схадзки Сенату – гвареел ректор за „О радио”.

Студентски рух Нови Сад дотераз орґанизовал три протести процив плаценя додатних трошкох на факултетох, а нєдавно и Державна ревизорска инсититуция указала же предходни роки було нєтранспарентного трошеня пенєжу достатого од студентох.