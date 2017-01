За медийни проєкти на язикох меншинох 40 милиони динари

БЕОҐРАД – Министерство култури и информованя того року опредзелєло 263 милиони динари за проєкти у обласци явного информованя, сообщело Здруженє новинарох Сербиї. За софинансованє проєктох у обласци явного информованя прейґ конкурсох опредзелєни 255 милиони, а за поєдинєчни даваня 8 милиони динари.

У сообщеню поведзене и же Министерство того року розпише седем конкурси за проєктне софинансованє продукциї медийних змистох.

За софинансованє проєктох у друкованих, радио, интернет-медийох и медийни змисти продукцийох опредзелєни 117 милиони, а за змисти на ТВ 40 милиони динари.

За информованє на язикох националних меншинох предвидзени 40 милиони динари, за проєкти за информованє припаднїкох сербского народу у жемох реґиону 20 милиони, а за медийни проєкти у обласци информованя особох з инвалидитетом опредзелєни 10 милиони динари.

Министерство култури и информованя розпише и конкурси за софинансованє проєктох за орґанизованє и участвованє на фахових, наукових и других сходох, як и за унапредзованє професийних и етичних стандардох у обласци явного информованя, за цо опредзелєни 20 милиони динари.