З Войводини влонї пошли 152 лїкаре

НОВИ САД – У 2016. року з Войводини пошли 152 лїкаре, котри лєпше роботне место нашли у Немецкей, лєбо других державох, а од початку рока уж видати дзевец сертификати о „добрим гласу” („good standing” сертификати), хтори потребни за конкурованє за роботу у иножемстве.

Войводина траци ище вецей кадри, понеже до иножемства одходза и числени нєзаняти лїкаре. Предсидатель Реґионалней лїкарскей комори Войводини др Томислав Стантич за 021 гварел же сущни проблем нєдостатку кадрох нє у тим же велї одходза до иножемства, алє погришне кадровске планованє.

– Парадоксална ситуация же Сербия ма коло 2 000 лїкарох на бироу, а постої дефицит педиятрох, ґинеколоґох и радиолоґох. Медицинским факултетом ше нє удава провадзиц потреби на тарґовищу, понеже политику упису на медицински факултети водзи Министерство просвити, а нє Министерство здравя и обачиц же су нє у координациї – надпомина Стантич.

Студиї медицини у Новим Садзе рочнє уписую коло 250 студенти зоз Сербиї и иножемства, „продукция” кадрох задоволююца, алє нє и їх роботне анґажованє. Ґу тому, и актуална забрана приманя на роботу спричинєла же вельке число лїкарох нє ма роботу, а на другим боку дефицит лїкарох у здравствених установох.

Як преноши 021, др Стантич гварел же лїкаре найвецей одходза до Нємецкей, бо там лєгчейше нострификовац нашу диплому, а кед знаю язик, лєгко доставаю роботу. Но, додал же остатнї час зазначене и векше интересованє наших специялистох и субспециялистох за роботу у державох Блїзкого Востоку, пре тамтейши добри плаци.