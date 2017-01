Сербия у Еуротранспланту

БЕОҐРАД – Сербия на рок прията до Еуротранпланту, одлучел стреду вечар борд директорох тей орґанизациї, потвердзене Танюґу у Министерстве здравя. То значи же пациєнти котри чекаю на трансплантацию можу швидше достац потребни орґан. Контракт о членству подписани на рок, а у медзичаше, Сербия муши сполнїц одредзени вимоги.

Членство у Еуротранспланту звекшує можлївосц же би пациєнти швидше достали орґан, а орґани ше розпоредзує до жемох членїцох по приоритетох и наглосци.

У Сербиї трансплантация орґанох обновена 2010. року и по нєшка зробени 720 трансплантациї покруткох, 35 печинки и 30 трансплантациї шерца.

З новима законскима ришенями о трансплантациї орґанох, хтори би того року мали буц прилапени, предвидзена предпоставена согласносц о донорстве орґанох, алє и далєй фамелия будзе мац остатнє слово – давац согласносц на донорство.

У нашей жеми тераз єст коло 150 000 особи з донорску карточку, цо менєй од три донорох орґанох на милион жительох, а за полноправне членство у Еуротранспланту потребне 10 донорох на милион жительох. Сушедна Горватска тераз ма 40 донорох на милион жительох. План Министерства здравя же би ше у тим року число донорох звекшало на пейц до седем на милион жительох.

Орґанизацию Еуротрансплант творя осем держави – Белґия, Нємецка, Горватска, Луксембурґ, Голандия, Мадярска, Австрия и Словения. За шицки жеми постої єдинствена лїстина чеканя на орґани и на нєй тераз 150 000 пациєнти, а прешлого року поробени 7 000 трансплантациї, пише Танюґ.