На чесц жертвом Голокаусту

НОВИ САД – З нагоди 27. януара, Медзинародного дня здогадованя на Голокауст, городоначалнїк Нового Саду Милош Вучевич и предсидатель Єврейскей општини Нови Сад Ґоран Леви вчера на Єврейским теметове положели венци на памятнїк жертвом Голокаусту.

Городоначалнїк Вучевич гварел же ше на страданя Єврейох у Другей шветовей войни нє треба здогадовац лєм на тот Медзинародни дзень, алє ше кажди дзень треба здогаднуц на тото страшне злодїйство.

Леви потолковал же Зєдинєни нациї 2005. року принєсли одлуку же би ше 27. януар, датум кед 1945. року заварти концентрацийни лаґер Аушвиц, преглашело за Медзинародни дзень здогадованя на Голокауст.

Под час Другей шветовей войни у концентрацийних лаґрох забити вецей як шейсц милиони Євреє.