У Каритасу почина Дзецински викенд

РУСКИ КЕРЕСТУР – Остатнї тидзень жимского розпусту у рускокерестурским Каритасу ше уж традицийно орґанизовало Дзецински куцик, но того року пре моцну жиму бул одказани. Прето того викенду – од нєшка, 27., та по нєдзелю, 29. януара, у Каритасу у Керестуре будзе Дзецински викенд.

За нєшка волонтере Каритасу за дзеци пририхтали креативни роботнї, бавенє столного тенису и забавних бавискох, а на ютре, на соботу, будзе маскенбал. На нєдзелю дзеци з волонтерами и родичами вєдно пойду на Дзецинску Службу Божу на 11,30 г., а потим будзе закуска и дальше друженє.

Нєшка и на соботу Дзецински викенд почина на 18 и тирва до 21 годзин, а на нєдзелю почнє на 10, и будзе закончени на 14 годзин.