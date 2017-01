КУЛА – У грекокатолїцкей парохиї священомученїка Йосафата у Кули 2016. року покресцени 17-еро дзеци, єдна пара повинчана и 24 особи поховани. Парохия менша за седем особи.

По словох о. Платона Салака, ЧСВВ, прешлого року покресцени шесцеро вецей як 2015. року, повинчани пейц пари менєй (2015. зазначени винїмково вецей винчаня як звичайно), а кулска парохия прешлого року мала 8 хованя менєй як залоньским.