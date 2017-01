НОВИ САД – У нашей парохиї св. апостолох Петра и Павла у Новим Садзе 2016. року 12 особи покресцени, повинчани 6 пари, а поховани 25 особи, дознава Рутенпрес од новосадского пароха о. Юлияна Раца. Спрам того, парохия менша за 13 парохиянох.

Медзи покресценима дзешецеро дзеци и два одроснути особи, а у одношеню на 2015. рок, у прешлим покресцени штверо вецей.

Прешлого року повинчана єдна пара вецей як залоньским, а поховани 8 особи вецей як 2015. року.