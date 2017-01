Петровци у Ноци музей у Горватскей

ПЕТРОВЦИ (ГОРВАТСКА) – Петровци уключени до ютрейшей широкей културней акциї у Горватскей – Ноци музейох, а програму у Петровцох орґанизую Союз Русинох Републики Горватскей, КУД „Йоаким Гарди” з Петровцох и Рада рускей националней меншини Општини Боґдановци.

Ноц музейох у Петровцох почнє на 18 годзин, а тема будзе музика – як популаризованє музичного скарбу и його музейованя. З тей нагоди будзе представени Янко Чордаш з Петровцох и члени Шпивацкей ґрупи спомнутого петровского КУД, а на програми буду понукнути руски традицийни слани и сладки єдла, пуканки, чай и варене вино.

Манифестация будзе отримана у знаку 240-рочнїци снованя Крижевского владичества, 90-рочнїци народзеня учительки и роботнїци у култури Вири Гудаковей и 40-рочнїци шмерци др Федора Лабоша.