Покраїнска секретар винчує Святого Саву

НОВИ САД – Покраїнски секретар за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци Михаль Нїлаш з нагоди нєшкайшого Дня Святого Сави школяром и просвитним роботнїком повинчовал школску славу – Святого Саву.

– То вельки дзень за шицких котри ше за школу звязали з роботу и пошвеценосцу, алє и за тих котри зоз своїма малима крочаями иду ґу вельким подняцом. То дзень кед славиме прави вредносци, гевти хтори нам на чуванє од забуца зверел вельки Святи Сава – наведол Нїлаш у Винчованки.

Додал же поруку пошвецує тим котри пририхтую будуци ґенерациї за звладованє животних лекцийох и котри знаю же, пестуюци традицию и почитуюци велїканох з прешлосци, творя лєпшу и шветлєйшу будучносц.

– Тиж так, винчованка пошвецена и тим котрим школа сиґурне место за безбрижне одрастанє, дзе ше место копийох крижа знанє и дзе ше твори нерозлучуюци приятельки вязи – додал Михаль Нїлаш.

Школску славу – Святого Саву ше 27. януара у школох означує як роботни, алє нєнаставни дзень, звичайно з пригоднима шветочнима програмами и академиями хтори пошвецени велькому сербскому просвитетильови и святительови.