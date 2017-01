У Каритасу почиње Дечији викенд

РУСКИ КРСТУР – Последње недеље зимског распуста у крстурском Каритасу се већ традиционално организује Дечији кутак, али је ове године због јаке зиме био отказан. Због тога ће овог викенда, од данас, 27. јануара до недеље 29. јануара у Каритасу у Крстуру бити одржан Дечији викенд.

За данас су волонтери Каритаса деци припремили креативне радионице, стони тенис и забавне игре, а сутра ће бити маскенбал. У недељу ће деца, заједно са родитељима и волонтерима, присуствовати Дечијој литургији у 11,30 часова, а затим ће бити организовано даље дружење.

Данас и у суботу Дечији викенд почиње у 18, траје до 21 ч., а у недељу почиње у 10, а трајаће до 14 часова.