МАК того року наполнї 45 роки

Януарске число МАК-у вишло тих дньох, а понеже наш МАК у юнию того року наполнї уж 45 роки, часопис цали тот рок будзе обявйовац рубрику „З МАК-овей архиви”, у хторей сце годни видзиц о чим млади дакеди писали и цо их интересовало.

Од того року МАК ма ище даскельо нови рубрики – сатиричну „Дньова доза Руснацох”, як и „Швет науки и технолоґиї”, „Драга по здравє” Александри Дудаш, точнєйше блоґ у МАК-у и рубрику „Директ до фаци” Бориса Ройку, хтори буду виходзиц у каждим другим чишлє.

Нови МАК сце пошвидко годни пречитац и на нашим интернет боку, а кед ище вше заш лєм волїце почувствовац папер под пальцами, предпладцце ше на наш часопис так же пошлєце свойо мено, презвиско и адресу на мейл mak.magazine@gmail.com лєбо поруку на наш Фейсбук бок – MAK MAGAZINE. Рочна предплата 1 000 динари.

Ту нам можеце послац и поруку кед можебуц и ви сцеце буц МАК-ов сотруднїк, лєбо нам сцеце предложиц теми о котрих бизме могли писац. :)