Валал зме полюбели як свой нови дом

Гоч ше остатнї роки з Руского Керестура велї фамелиї виселєли на рижни боки швета, єст вше вецей и тих цо до ньго приходза и одлуча у нїм остац жиц. Така и малженска пара Марина Сесенко и Милан Калушевич котри од предпрешлого лєта у Керестуре почали свой живот, збудовали свой дом и жадаю ту остац.

Цикаве же Марина и Милан дакедишню Бруґошову хижу на Вельким шоре у Керестуре вибрали з фотоґрафийох хтори им приятелє з Оджаку послали до далєкей Русиї, до Сибиру. Милан и Марина там жили и робели. Вон по фаху будовательни инжинєр, а там на роботу пошол зоз Сербиї. Пред тим жил у Чачку, а народзени є у Вербаше дзе и одроснул. Марина зоз сибирского городу Иркуцку.

ОД ВЕЛЇХ МЕСТОХ ВИБРАЛИ КЕРЕСТУР

– Понеже сом ище давно чул за Керестур и Руснацох, знал сом же тот валал мирне место, а у нїм вредни, способни людзе. Цагало ме присц ту, гоч сом могол виберац и Кулу, або Вербас. После седем рокох роботи у екстремних условийох, були ми потребни мирне место и мирни живот. А Керестур цошка окремне, ище є и руски, а и Марина Русиянка, та и то бул якиш добри знак же ту треба остац – толкує Милан. На питанє як то же пришли жиц до Керестура, Марина гвари же Керестур вибрали зоз шерцом.

– Опатрали зме и други хижи и по Войводини и долу по Сербиї. Кед зме пришли ту, до Керестура, до хижи хтору зме ище у Русиї видзели на фотоґрафиї, вецей зме нє роздумовали…

Як толкує Милан, гоч хижа була стара и запущена, видзел по Марини же ше и єй попачела и одлучели уложиц до нєй вельки труд и пенєж же би з нєй створели свой нови дом.

– Як инжинєр роздумовал сом чи правиц нову хижу, чи реновирац стару… Вибрал сом тото друге. Знам цо значи набивана хижа, то природни изолатор од жими и горучави, и барз ше добре склада зоз сучаснима материялами. Правда, лєм за ґипсарски роботи з хторима цала хижа поробена, заплацели зме 5 тисячи еври, а друге, най анї нє споминам. Но, о даяки три мешаци зме ю цалком претресли, ушорели за нашо потреби, купели мебель, уведли етажне зогриванє… Остало нам ище поробиц фасаду, капури, а други роботи поробиме за наяр –задовольно гвари Милан.

– Створели зме наш цепли дом, и кед оддакаль приходзиме, радуєме ше и гвариме себе, пришли зме дому – дополнює го Марина.

НАШЛИ ШЕ У ДАЛЄКИМ СИБИРУ

Милан 22 роки бул заняти у єдней беоґрадскей фирми, и кед фирма препадла, мушел ше знаходзиц, бо требало и двох синох школїц и дацо робиц. Так го животна драга пред седем роками одведла до далєкей Русиї, до єй найоддалєншого краю у Сибиру, на крайнї восток до Якутиї. Милан франтує же кед з того места руциш камень, такой ши у Япону.

– То огромни пространства яки ми анї задумац нє можеме. На Сибир сом з Москви путовал два днї и два ноци. Отамаль шейсц годзини на авиону до Иркуцку, а вец ище седем годзини на меншим авиону по єден менши город. Далєй сом путовал на теренскей превозки од осем по петнац годзини, кеди як – памета наш собешеднїк.

Марина родом зоз Иркуцку, тиж сибирского городу хтори од Москви оддалєни шейсц годзини на авиону. Находзи ше при Байкалским озеру хторе найвекше на швеце. По єй словох Иркуцк барз красни город, ма 900 000 жительох. З Миланом ше там и упознали, та остатнї три роки Марина зохабела свой город и вєдно робели у Новим Уренґою хтори на самим сиверу Русиї, у беоґрадскей фирми „Биометал строй”.

– По фаху сом економиста-финансиєр, а там сом робела у емиґрацийним оддзелєню на визираню и авио-картох за роботнїкох, бо на будовалїщу робели штири и пол тисячи роботнїки – толкує Марина.

На нашо питанє як ше одлучела присц жиц ту, до Сербиї, Марина гвари же ю Сербия „освоєла” кед пред даскельома роками була першираз, а пре Миланову визу, мушели остац цали мешац. Були на прекрасних Дивчибарох, а Марина за тот час и робела у шедзиску фирми у Беоґрадзе.

– Тото ми остало на души и прето кед зме одлучели закончиц зоз роботу у Сибиру, нє було дилеми кадзи пойдземе. Гоч я, поправдзе, шнїла пойсц жиц даґдзе на заход, до Нємецкей поведзме. Тераз нїч нє бануєм и ту ми барз крашнє – гвари наша собешеднїца.

ТОТА НАША ЖИМА ЗА НЇХ – НЇЧ

Як зме уж спомли, Милан и Марина барз полюбели свой нови дом. Чувствую же их прилапели у валалє, бо уж велїх у нїм упознали, поготов им спочатку вельо помогли бачи Емил Сопков и його супруга од котрих купели хижу. Марина залюбена до здравих стилох живота, та упознала велї зродни души.

– Кажде рано одходзим на преходзку, та ме людзе стретаю, а раз ме єдна жена застановела и опитала ше ми же чи я тота Русиянка цо ше ту приселєла. Набешедовали зме ше и то ми барз симпатичне. То прикмета малих местох же ше шицки познаю, и мнє то нє завадза. Почала сом ходзиц и до терховнї „теретани”, дзе сом ше и сприятелєла з власнїцу Илону Зарубицу и єй мацеру – толкує Марина, хтора ше ище у Русиї занїмала и з йоґу, та и ту, односно у Червинки зоз тим предлужела.

– Любим здрави стил живота и костираня, веґетариянка сом уж штири роки, а ту, на валалє, овоци и желєняви єст кельо сцеш. Йоґа то нє лєм физични вежби, алє и животна филозофия хтора ми дава и вельку ширину у одношеню на розличносц людзох, и по националносци, або по вири, гоч по чим – прешвечена Марина.

Обидвойо маю и велї плани. Затераз им одвитує свойофайтови одпочивок, а як гваря, любя и вандровац, та нащивели велї места, а у плану им ище вецей путовац. Планую купиц и моцни авто з хторим би путовали по Европи, алє и 10 000 км до Иркуцку. Гоч за нїх тота наша жима нїч, як дознаваме, ту пре влагу чежше поднєсц минус 20 як на Сибиру минус 40. Лєдво чекаю яр же би ше рушели по вонку, алє и посадзели овоцнїк, заградку и квеце… Обчекую и нащиву Маринового сина и єй мацери.

Закончуєме розгварку з констатацию же нови жителє Керестура барз задовольни. Милан гвари же вельо розуми по руски окреме кед ше помали бешедує. Патри и нашо ТВ емисиї, а Марина надодава же вше треба научиц и язик штредку у хторим жиєш, та ше и тому буду намагац.

ДОЖИЛ МИНУС 58 СТУПНЇ

– У Якутиї зме робели за нафтни компаниї „Транснєфт”, а финансовала нас Руска Федерация. Правели зме построєня за вицагованє, пречисцованє и транспортованє нафти… Там найжимнєйша обасц на швеце хтора населєна з людзми, вонка було минус 58 ступнї. Роботнїки вонка робя по 12 годзини без шлєбодного дня и нє уходза ше ограц, бо би нє було добре… Зогриваю ше у роботи, док ми як руководителє мали дакус привилеґиї. Домашнїм роботнїком лєгчейше, бо вони там народзени, док нашим, лїкаре препоручую там остац лєм два роки зоз павуами. Но, я у Якутиї бул три роки, алє, вообще у Сибиру сом остал аж седем. Чловек шицко витрима, поготов кед мотивация и заробок – спочатку то було и до 100 долари дньово – гвари Милан.