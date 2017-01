Мала матура од 14. по 16. юний, на упису знова боди зоз змаганьох

БЕОҐРАД – Школяре осмих класох закончуюци испити буду покладац од 14. по 16. юний, а 7. и 8. априла будзе „проба малей матури”, преноши „Дневник”.

Перши дзень закончуюцого испиту, 14. юния, будзе ше покладац тест з мацеринского язика, други дзень з математики, а треци дзень комбиновани тест з пейцох предметох – биолоґиї, ґеоґрафиї, хемиї, физики и историї.

Гоч конкурс за упис до штреднїх школох будзе розписани коло 1. мая, уж познате же будзе пременки. За упис до штреднїх школох ше того року знова будзе бодовац и успихи на змаганьох, цо ше влонї нє применьовало.

Як гварела помоцнїца министра просвити за штреднє воспитанє и образованє одроснутих Снежана Маркович, и того року у штреднїх школох будзе места за шицких, а коло три одсто капацитетох нє будзе пополнєте.

Нове и же убудуце школи годни комбиновац два, место дотерашнї три образовни профили, а пиятина школох будзе мац голєм єден образовни профил по дуалним моделу, виявела Марковичова.