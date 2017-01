ШИД – Каритас за Срим, дзекуюци помоци Каритасу Нємецкей, Дому здравя у Шидзе вчера подаровал медицинску опрему вредну 8 000 еври.

Директор Каритасу за Срим о. Йозо Дуспара опрему придал директорови Дому здравя др Крстови Курешови и наглашел же тота опрема наменєна и за потреби локалного жительства и за потреби миґрантох на териториї шидскей општини.

Дзекуюци на донациї др Крсто Куреш гварел же опрема будзе хаснована у кардиолоґиї, понеже достати ЕКҐ, дефибрилатор и друга опрема.