У Словацкей представене туристичне понукнуце Войводини

БРАТИСЛАВА (СЛОВАЦКА) – Делеґация Покраїнского секретарияту за привреду и туризем, на чолє з ресорним секретаром Иваном Дьоковичом, у хторей бул и його помоцнїк за туризем и реґионално-привредне сотруднїцтво Серґей Тамаш, присуствовала на Медзинародним сайме туризму „ИТФ Словакиатур“ у Братислави, дзе представене и туристичне понукнуце Сербиї и Войводини.

Саям туризму у Братислави ма коло 500 викладательох и вецей як 100 000 нащивительох. Того року акцент на погосцительним, ловним и активним туризму, велнес и фитнес програмох, та рекреациї.

На точорочним Сайме у Братислави Туристична орґанизация Войводини представя туристичне понукнуце Войводини през туристични орґанизациї локалних самоуправох и дзепоєдних кластерох, а окрем войводянских, на Сайме ше представяю и туристични орґанизациї Сербиї, Городу Беоґрад и Городу Ниш.

Под час Сайму Иван Дьокович ше стретнул з предсидательом Прешовского самоуправного краю и народним посланїком Словацкей Петером Худїком, амбасадором Републики Сербиї у Братислави Шанийом Дермакуом, а делеґация Секретарияту и викладателє зоз Сербиї були и на приєму у Амбасади Републики Сербиї у Братислави.