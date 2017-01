НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитована часц интересантней животней приповедки Рускинї Ксениї Ґрамаю, прилоги о пребуваню керестурских школярох у Земплинскей Теплици у Словацкей, о проблемох з надополнєнями за гробни места у Алеї писательох у Новим Садзе, пририхтованю 49. Драмского мемориялу Петра Ризнича Дядї, як и о хованю статку и совитованю аґрономох на Златиборе.

Реприза ТВ Маґазину будзе такой на пондзелок вноци на 2 г. и на штварток на 21,30 г. (после емисиї „Добри вечар, Войводино”).