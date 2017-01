На Шветочней академиї уручени и Святосавски грамоти

ШИД – У Шидзе на централней шветочносци з нагоди означованя школскей слави Святого Сави – на Шветочней академиї у сали Културно-образовного центру – додзелєни и Святосавски грамоти найуспишнєйшим школяром и наставнїком, а достали их 16 школяре и шейсц наставнїки. Колетивну Грамоту достала Катедра за културну и явну дїялносц, хтору творя штири наставнїци.

Швето школяром и наставнїком повинчовал предсидатель Општини Шид Предраґ Вукович, а потим школяре Основней школи „Бранко Раичевич“, Подручней школи у Куковцох, виведли сценски приказ зоз живота св. Сави.

Академия була нагода и же би Сербске КУД „Святи Сава“ означело свою кресну славу и 22-рочнїцу постояня, та танєчнїки на Академиї виведли танци зоз Сриму, Банату, околїска Беоґраду, танци з Метохиї и други.

Як Рутенпрес поинформовала Ирина Папуґа з Дружтва за руски язик, литературу и културу, Сятосавска програма дзень пред шветом, 26. януара, означена и у ОШ „Бранко Радичевич” у Бачинцох, а попри Папуґовей, на програми присуствовал и бачински парох о. Дарко Рац.