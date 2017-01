Од тераз школяре кумово школскей слави

ДЮРДЬОВ – У Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове вчера з пригодну програму означена школска слава – Святи Сави. Пред програму славски колач и колїво пошвецели дюрдьовски православни парох о. Петар Дюкич и грекокатолїцки дюрдьовски капелан о. Михаил Холошняй.

Колач зоз священїком и директорку Школи Вукицу Петрович ламали и кумово, а того року то перши раз були школяре з дюрдьовскей школи. Як гварела директорка, од того року кумово школскей слави буду найлєпши школяре, а нє гражданє, як то була дотераз.

Святосавску гимну на початку шветочней програми одшпивал дюрдьовски Хор „Розанов”, хтори и познєйше участвовал у програми, як и школяре од першей по осму класу котри, у духу швета, шпивали, читали поезию и рецитовали о живоце и дїлу св. Сави, а музична секция одграла вецей композициї.

Програму, хтору пририхтали школяре и просвитни роботнїки, у спортскей сали провадзели терашнї и бувши школяре, родичи, просвитни роботнїки и други заняти у Школи.