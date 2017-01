Вчера школска програма, нєшка Святосавски концерт

КОЦУР – З нагоди школскей слави – Святого Сави, Основна школа „Братство єдинство” з Коцура вчера у Доме култури орґанизовала шветочну програму.

После святосавскей гимни, хтору одшпивал школски хор, публику привитала директорка Школи Славица Байор, а на програми участвовали школяре котри виведли вецей шпиванки, рецитациї, музични и сценски точки. З танцом наступела и дзецинска танєчна ґрупа КУД „Завичайно врело”.

На програми присуствовала и помоцнїца предсидателя Општини Вербас Ксения Бенце, а у просторийох Школи парох коцурскей православней церкви о. Здравко Бойович пошвецел и ламал славски колач.

З нагоди Дня св. Сави вчера рано у православней церкви отримана Служба Божа, дзе дзецом подзелєни и коло штерацец святосавски пакецики.

Нєшка у Доме култури у Коцуре на 18 годзин будзе отримани Святосавски концерт, а на 20 годзин будзе стретнуце країшских жридлових шпивацких ґрупох. По програми у Пелетовей сали будзе Країшски вечар.