З пригодну програму преславена Школска слава

РУСКИ КЕРЕСТУР – З пригодну програму, хтору у Основней и штреднєй школи з домом школярох „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре пририхтали школяре и наставнїки, вчера шветочно преславена Школска слава – Дзень Святого Сави.

Програма почала з обрядом ламаня славского колачу, хтори окончели школяре Штреднєй школи, и святосавску гимну, хтору виведла дзивоцка шпивацка ґрупа. Потим по сербски и по руски пречитане писмо-винчованка покраїнского секретара за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци Михаля Нїлаша з нагоди Школскей слави.

Школску славу шицким присутним школяром и просвитним роботнїком керестурскей Школи повинчовала и директорка Хелена Пашо Павлович, котра их з тей нагоди поволала же би шицки вєдно просвитительну мисию Святого Сави преношели на будуци ґенерациї.

На духовни живот и дїялносц велького сербского просвитителя и духовного оца Сербскей православней церкви школяре Штреднєй школи здогадли през пригодни тексти, поезию и з вецей музичнима точками.