Статус просвитних роботнїкох муши буц злєпшани

БЕОҐРАД – Школи у Сербиї вчера означели школску славу – Святого Саву, а винчуюци славу, министер просвити з тей нагоди поручел же тот рок будзе значни за розвой образованя и же ше статус просвитних роботнїкох муши злєпшац. Як гварел, велї отворени теми буду ришени з новима законскима моделами, а статус просвитних роботнїкох би мал буц злєпшани зоз звекшованьом плацох, оптимализованьом и рационализованьом самей образованей системи, преноши Дневник информацию з Танюґу.

– Муши ше робиц и на врацаню угляду професиї, нє лєм през пенєж, алє и прейґ обуки просвитних роботнїкох – гварел министер.

Школска слава Свят Сава ше означує на чесц и як здогадованє на сербского просвититителя и зачатнїка образованя, першого сербского архиепископа, законописателя. Перши писани шлїд о школскей слави як Савов дзень походзи з 1734. року, кеди є означени у Сримских Карловцох.

После вецей деценийох павзи после Другей шветовей войни, школска слава Святи Сава до Сербиї знова врацена 1989. року.