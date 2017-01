У Новим Садзе Весна Цветанович, з кулскей општини штверо совитнїки

КУЛА – Попри професорки математики у рускокерестурскей Школи „Петро Кузмяк” Наталиї Будински, з нашей заєднїци за совитнїка-вонкашнього сотруднїка за предмети, ґрупи и обласци предметох, активносци и фахово роботи у школских управох Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою вибрана и Весна Цветанович з ОШ „Жарко Зренянин” з Нового Саду – за руски язик – за Школску управу Нови Сад, пише у Ришеню о виборе.

Медзи 200 вибранима совитнїками-вонкашнїма сотруднїками у цалей держави и штверо з кулскей општини, за Школску управу Зомбор – Наташа Жежель (хемия) з ОШ „20. октобер” у Сивцу, Марян Иванов (технїка) з Штреднєй технїчней школи „Михайло Пупин” у Кули и Снежана Булатович (предшколске воспитанє и образованє) з ПУ „Бамби у Кули и спомнута Будинскова з Руского Керестура.