Душица Орос нова предсидателька Здруженя паприґарох

РУСКИ КЕРЕСТУР – На Рочней, виберанковей скупштини Здруженя продуковательох паприґи „Капсикум анум”, хтора у Руским Керестуре отримана всоботу, 28. януара, за нового предсидателя на штиророчни мандат вибрана Душица Орос.

Душица єдна з найактивнєйших членох Здруженя, а за предсидательку ю предложел Управни одбор (УО). На Скупштини одлучене же состав УО останє исти, так же, попри предсидательки, його члени и надалєй Славко Малацко, Радован Беґович, Мирко Надь, Владислав Штранґар, Ваньо Варґа, Весна Гарди, Иґор Фейди, Михайло Чижмар, як и дотерашнї предсидатель Здруженя Владимир Варґа.

О найзначнєйшим проєкту паприґарох – манифестациї „Днї Керестурскей паприґи” – було и найвецей слова на Скупштини. Як гварела Оросова, за орґанизованє манифестациї Здруженє од Покраїни влонї достало 106 200 динари, по конкурсу за здруженя 80 000 динари, од Општини Кула 200 000 динари, од Месней заєднїци Руски Керестур зоз самодоприносу 60 000 динари, а найвецей од спонзорох, понеже на тот способ влонї обезпечени 300 000 динари.

З членарини, хтора 1 000 динари до рока, паприґаре орґанизую путованя на сайми, днї польох, обиходза оглядни поля и подобни едукативни збуваня.

На схадзки визначене же прешли рок указал же Здруженє, окрем промоциї, вецей уваги муши пошвециц и тарґовини, гоч остава проблем же є нє правне лїцо, та нє може саме одкупйовац паприґу. Прето шицки члени котри заинтересовани же би ше прейґ нїх дзепоєдним компанийом предавало паприґу поволани най ше уключа, а за тераз єст два таки понукнуца.

Нова предсидателька Душица Орос подзековала шицким котри помогли у финансованю и реализованю Манифестациї „Днї керестурскей паприґи” – Месней заєднїци Руски Керестур, Оштини Кула, Покраїнскей влади, численим спонозором з валалу и ширше, рижним нашенским хижом, як и здруженьом, институцийом и установох з Руского Керестура.