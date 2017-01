Ришиц заґадзованє водох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У присустве велького числа членох, у Руским Керестуре вчера, 29. януара, отримана Рочна скупштина Здруженя спортских рибарох „Коляк”, на хторей наглашене же ше удало пребродзиц за Здруженє кризни 2015. рок и предлужиц з роботу, так же прешлого року Здруженє мало скоро 130 активних членох рижних ґенерацийох. Як визначене, найвекши проблеми рибарох, и нє лєм їх, то и надалєй заґадозванє водох, їх закоровченосц и крадза риби.

Звит о роботи у прешлим року поднєсол предсидатель Здруженя Михайло Пашо, у хторим на концу висловел и вельке подзекованє членом Управного одбору Здруженя котри му помогли знайсц ше на новей функциї и, вообще, предлужиц роботу Здруженя хторе у Керестуре постої од 1948. року. Як гаврел, у 2016. року отримане змаганє у лапаню риби за членох Здруженя, рибаре були соорґанизаторе змаганя у лапаню риби у рамикох Спортских бавискох „Яша Баков”, участвовали на змаганю у Миклошевцох, у Горватскей, орґанизовали свою традицийну „Чукияду”з нагоди Дня ошлєбодзеня Керестура, а мали и вецей роботни акциї на полєшованю базену, його ушореню и отримованю, як и свойого окремного простору на базену.

Рок финансийно закончени позитивно, понеже Здруженю на рахунку остало 42 939 динари. Цалосни приход у 2016. року бул 110 903 динари, а на основи проєктох достали лєм 25 000 динари од Општини Кула, цо у ствари пенєж з дотациї Месней заєднїци зоз самодоприносу.

Попри орґанизованя „Чукияди”, на Скупштини прилапене же би ше орґанизовало и „Терпешияду”, други змаганя и вилєти, роботни акциї на полєшованю, отримовало свой простор под закрицом на базену, а будзе ше робиц и на пририхтованю видаваня моноґрафиї о Здруженю.

Бешедуюци о вецейрочним присутним проблему заґадзованя КЦ-3 беґелю (з нього и других водох и беґелю), за цо рибаре насампредз обвинюю Фабрику „АБЦ фуд”, на Скупштини одлучене же би ше пре ришованє того проблему послало допис до ЯП „Води Войводини”, а кед будзе потребне, и до компетентних ресорних министерствох. Ґу тому, од „Водох Войводини” ше будзе вимагац и же би чисцели беґель и коло нього, цо остатнї роки виостало.

Гоч ше присутни крадзи риби, та и прешлого тижня обачену пре направени дзири у ляду, приявює рибочуварови задлуженому за Керестур, з того нєт вельо хасну покля ше нє пременї законски предписаня за тото дїло, гварели члени Здруженя. За рибарох, алє и за валал, ище значнєйше же би ше применьовало законски предписаня за заґадзованє водох, поведзене на Скупштини, бо без того нєт смисла анї порибовац води.

На нєдзелю, 5. фебруара, у просторийох Здруженя у Старей школи и у подприємстве „Пашопринт” почнє предаванє риболовних дозволох за тот рок, чия цена иста як и прешлого року.

На схадзки Скупштини додзелєни и пригодни припознаня – найстаршому присутному членови Здруженя Велькови Петричичови (1940) и Янкови Джуджарови Цукийови, котри 10 роки бул на чолє Здруженя. За добре сотруднїцтво зоз Здруженьом, припознанє будзе уручене и предсидательови Совиту Месней заєднїци Руски Керестур Владимирови Олеярови.