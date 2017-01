Интересантна програма у Ноци музейох

ПЕТРОВЦИ (ГОРВАТСКА) – У Петровцох пияток, 27. януара отримана интересантна програма у рамикох широкей културней акциї у Горватскей – Ноц музейох, хтору у Петровцох орґанизовали Союз Русинох Републики Горватскей, КУД „Йоаким Гарди” з Петровцох и Рада рускей националней меншини Општини Боґдановци, пише Звонко Костелник на веб-порталу Союзу.

Тема Ноци музейох у Петровцох, отриманей у етно-хижи, була музика и з тей нагоди представени музичар Янко Чордаш з Петровцох и члени Шпивацкей ґрупи спомнутого КУД. Манифестация отримана у знаку 40-рочнїци шмерци др Федора Лабоша, 90-рочнїци народзеня учительки и роботнїци у култури Вири Гудаковей и 240-рочнїци снованя Крижевского владичества.

Програму отворела предсидателька Союз Русинох Горватскей Дубравка Рашлянин, о творчосци др Федора Лабоша, котри написал першу историю Руснацох, бешедовал Томислав Рац, роботу и творчосц Вири Гудаковей представел предсидатель Ради рускей националней меншини Општини Боґдановци Владимир Дудаш, а о 240-рочнїци Крижевского владичества бешедовал петровски парох о. Владимир Седлак.

Програму провадзели числени нащивителє, котри потим и зашпивали и потанцовали, а могли коштовац и руски традицийни єдла, пуканки, чай и варене вино.