Подписани контракт о виробку проєктней документaциї за фабрику води

КУЛА – Штредком прешлого тижня, 24. януара, подписани контракт о явней набавки „Виробок проєктно-технїчней документациї за вибудов построєня за пречисцованє води за подмирйованє населєних местох Руски Керестур и Крущич, з населєнями Романия и Зеленґора” – пише на сайту Општини Кула, у рубрики „Явни набавки”.

Општина Кула контракт о вирабяню проєктно-технїчней документациї за спомнути проєкт подписала з подприємством „Биро Нептунґ Инжинєринґ” д.о.о. Нови Сад, а вредносц явней набавки з ПДВ 3 милиони 540 000 динари. Спомнути биро єдини конкуровало на розписану явну набавку.

По контракту, виробок проєктней документациї предвидзує же о пейц роботни днї од його подписованя ма буц спатрени ситуацийни план, идейне ришенє виробене за 15 роботни днї од дня доставаня информациї о локациї, проєкт за будовательну дозволу за 25 роботни днї од дня видаваня локацийней дозволи, а прокєт за виводзенє за 25 роботни днї од дня видаваня будовательней дозволи – стої у Обвисценю о заключеним контракту Комисиї за явни набавки Општинскей управи Кула.