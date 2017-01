ШИД – З нагоди означованя школскей слави Святого Сави, предсидатель Општини Шид Предраґ Вукович и його помоцнїк Ивица Йович нащивели ОШ „Йован Йованович Змай“, до хторей ходза школяре з окремнима потребами.

Предсидатель Вукович школяром и наставнїком повинчовал швето и подзелєл дарунки, а школяре виведли програму хтору пририхтали з нагоди швета.